تراند الفن: “شوفتها لابسة فستان أخضر”.. رشوان توفيق يكشف عن رؤيته لـ دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.

وقال توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي مقدم برنامج “الثامنة مساءً” عبر قناة “الصحة والجمال”: “دلال كانت إنسانة كويسة جدا، يارب يدخلها الجنة ويبارك لها في بناتها وذريتها، هي وسمير غانم الاتنين عمري ما شوفتهم بيؤذي حد ولا بيتكلموا عن حد”.

وحكى عن رؤيته لدلال عبد العزيز قبل وفاتها؛ قائلا: “ربنا بيمّن عليّا إني أشوف حاجات في المنام، ورغم أن دلال عبد العزيز مكنتش في بالي خالص، ولكني شوفتها لمدة ثانيتين كده لابسة فستان أخضر، ومعروف في كتاب الله العظيم إن لبس أهل الجنة هو السندس الأخضر”.

أضاف: “وقتها مكنش معايا نمرة دلال فكلمت الراحلة الجميلة رجاء الجداوي، وقولتلها يا رجاء أنا شوفت رؤية لدلال ولابسة فستان أخضر، ودي درجة كويسة عند ربنا سبحانه وتعالى، ورجاء قالتلها وكلمتني، ولقيت إن دلال ست فاضلة ومسبحة، واكتشفت إنها قارئة ومثقفة وملتزمة جدا، وعرفتني إنها بتقري جزأين من القرآن الكريم كل يوم”.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.