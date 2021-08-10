تراند الفن: أسماء جلال تتعرض لوعكة صحية.. وهكذا علّقت

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي كشفت الفنانة أسماء جلال، عن تعرضها لوعكة صحية. ونشرت أسماء، صورة لتشخيصها المرضي عبر “ستوري إنستجرام”، ما يستدعي حصولها على إجازة مرضية لمدة أسبوعين. وعلّقت أسماء: “تحفة تحفة.. إجازة سعيدة يا شباب”. يذكر أن أخر أعمال أسماء جلال مسلسل “أنصاف مجانين” المقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة النجوم: أحمد خالد صالح، أسماء جلال، رامي الطمباري، محمد رضوان، ياسين أبو رواش، محمد عبد العظيم، وصدقي صخر وغيرهم، من إنتاجات Viu الأصلية.

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