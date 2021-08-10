تراند الفن: نصائح هامة يجب اتباعها لنقل الدراجة الهوائية على سقف السيارة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - برلين – (د ب أ):

قد يتسبب نقل الدراجات الهوائية الكهربائية على السيارة في حدوث مشكلات بسبب وزنها وتصميمها المختلف، مما يجعل حوامل الدراجات العادية غير مناسبة للدراجات الكهربائية، كما أن السيارة قد لا تكون مؤهلة لحملها هي الأخرى.

وأوضحت مجلة “أوتو بيلد” الألمانية المتخصصة في أخبار السيارات، أن هناك ثلاث طرق لنقل الدراجات على السيارة، هي: على السقف؛ حيث يتوفر حامل سقف مخصص يمكن تثبيت الدراجة عليه، وهناك الحامل الخلفي المثبت على الباب، كما أن هناك حامل دراجات على تجهيزة الجر.

ومن الناحية النظرية، يمكن أيضا استخدام أنظمة النقل هذه لنقل الدراجات الكهربائية، مع مراعاة أن الدراجات الكهربائية أثقل بكثير من الدراجات التقليدية؛ ففي المتوسط تزن الدراجات الكهربائية بين 20 و 30 كجم وهناك موديلات أثقل بكثير.

وهذا يعني أن حوامل الدراجات المبنية على السطح أو على الباب الخلفي غير مناسبة إلى حد ما لنقل الدراجات الكهربائية وغير مصممة لبنيتها الثقيلة، وهو ما يجعلها تشكل ضغطا شديدا على المفصلات، والباب الخلفي نفسه أو على السطح، وحتى إذا كان حمل السقف كافيا وكانت العجلات متوازنة على السطح، فإن مركز ثقل السيارة يتغير، مما قد يؤدي إلى سلوك قيادة غير آمن.

حوامل تجهيزة القطر

وتعتبر حوامل الدراجات على تجهيزة القطر أكثر ملاءمة لنقل الدراجات الكهربائية، ولكن هناك بعض الأشياء، التي يجب مراعاتها عند نقل الدراجات الكهربائية؛ حيث يتم تثبيتها ببساطة على قضيب القطر، ويمكن تثبيت العجلات بسهولة، الأمر الذي سيختلف تماما عند الرغبة في نقل دراجتين، وذلك بالنظر لوجود المحرك الكهربائي والبطارية.

وقبل شراء حامل دراجات لتجهيزة الجر، يجب مراعاة ارتفاع حمل قضيب الجر الأقصى. ويصف هذا الوزن، الذي يمكن أن يضغط به قضيب الجر للمقطورة (أو حامل الدراجة) على تجهيزة القطر رأسيا من الأعلى، الأمر الذي توفره البيانات الموجودة في أوراق السيارة ودليل التشغيل الخاص بالسيارة وكذلك الحامل.