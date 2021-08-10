تراند الفن: رئيس الوزراء الأسترالي: لا يوجد “شيك على بياض” للأهداف المناخية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - سيدني- (د ب أ):

رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الثلاثاء، الالتزام بهدف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050، وذلك بعد يوم واحد من تقرير تاريخي عن المناخ دعا إلى خفض سريع للانبعاثات.

ووصف تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بعض عواقب احترار الأرض بأنها لا رجعة فيها، ويُتوقع أن تكون هناك حاجة إلى تخفيضات سريعة في الانبعاثات لمنع العالم من تجاوز عتبة الاحترار المنصوص عليها في اتفاق باريس.

وقال موريسون “لن أوقع شيكا على بياض نيابة عن الاستراليين لأهداف بدون خطط ” .

وأضاف أن “التزامات الشيكات على بياض ينتهي بك الأمر دائما إلى دفع ثمنها، وينتهي بك الأمر دائما إلى دفع ضرائب أعلى”.

وشدد على أن استجابة أستراليا للمناخ ستستهدف “التكنولوجيا وليس الضرائب”، وأشار إلى احتجاز الكربون من بين التكنولوجيات التي ستلجأ إليها البلاد.

وأكد موريسون للصحفيين مرارا، الثلاثاء، أنه لن يطلب من الأشخاص خارج المدن الاسترالية ” تحمل العبء عن البلاد، فى رفض واضح لاتخاذ المزيد من الاجراءات المناخية المتعلقة باجزاء من البلاد تعتمد بشكل كبير على صناعات مثل التعدين والزراعة.

وجمع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر يوم الاثنين 234 خبيرا من 66 بلدا، وهو التقرير الأكثر شمولا الذي تصدره الهيئة الأممية منذ عام 2013.