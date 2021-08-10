تراند الفن: هل يزيل زيت اللوز الهالات السوداء؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - قد تدل الهالات السوداء على الحرمان من النوم، أو الإجهاد، أو الحساسية، أو المرض. ومع ذلك، فإن العديد من الناس لديهم هالات سوداء تحت أعينهم بشكل طبيعي، رغم أنهم يأخذون قسطًا كافيًا من الراحة.

وقد يحدث هذا بسبب رقة الجلد تحت العين، ما يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا. كما أن الجلد الرقيق يمكن أن يفقد الرطوبة بسهولة ويصبح جافًّا.

هل يمكن أن يساعد زيت اللوز؟

يخفف زيت اللوز الهالات السوداء تحت العينين ويقلل من انتفاخ العين. وهذا بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والمضادة للأكسدة.

ويحتوي زيت اللوز أيضًا على الريتينول، وفيتامين E، وفيتامين K، ما يحافظ على الجلد الرقيق تحت العيني ناعمًا دون أن يهيِّجه. وكذلك تساعد هذه المكونات الطبيعية على انقباض الأوعية الدموية المتوسعة التي تسبب تغير اللون.

كيف يستخدم زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء؟

عند استخدام زيت اللوز للهالات السوداء، يجب اختيار زيت ذا جودة عالية، ويجب أن يكون نقيًا ومضغوطًا على البارد، ويفضل أن يكون عضويًا.

أولًا، يجب غسل اليدين بالماء والصابون، ثم غسل الوجه بالمنظف اليومي مع تدليك المنطقة حول العينين بلطف بكمية قليلة من زيت اللوز، فالتدليك يساعد على تنشيط جريان الدم.

للحصول على نتائج أفضل، يوضع الزيت قبل النوم ويُترك خلال الليل، ثم يُغسل الوجه صباحًا.

حتى تُرى النتائج، يجب استخدامه خلال الليل عدة أسابيع على الأقل. وقد يستغرق الأمر قدرًا من الوقت لرؤية نتائج زيادة الدورة الدموية، وتفتيح الجلد وترطيبه.

استخدام زيت اللوز بالتشارك مع علاجات أخرى:

تزداد فاعلية زيت اللوز بعلاج الهالات السوداء عند مشاركته مع علاجات أخرى. على سبيل المثال، مشاركة زيت اللوز مع العسل يزيد من فاعليته، بفضل تأثيرات العسل المرطبة والمضادة للالتهاب.

لاستخدام هذا العلاج، تُمزج ملعقة صغيرة من العسل بأربع أو خمس قطرات من زيت اللوز. يُطبق المزيج على الهالات السوداء تحت العينين قبل النوم.

العسل العضوي الخام غير المعالج هو الأفضل لهذا الغرض، لأنه يحتوي على فوائد طبيعية كثيرة.

مع ذلك، قد لا ينجح هذا العلاج مع الذين يتقلبون أثناء نومهم فقد يصل إلى الوسادة والشعر في حال التقلب وتغير الوضعية باستمرار في أثناء النوم.

يعد زيت الأفوكادو خيارًا آخر ممتازًا يمكن مشاركته مع زيت اللوز، إذ يتضمن الأفوكادو عناصر مختلفة مفيدة لصحة الجلد مثل فيتامين E، ويوجد دليل أنه يساعد على شفاء الجروح، بالتالي يجعل الجلد بحالة جيدة.

تُمزج قطرتان من زيت الأفوكادو مع أربع قطرات من زيت اللوز وتُطبق على الهالات السوداء تحت العينين، وتُغسل في الصباح التالي.

هل هو فعال؟

هناك الكثير من الأدلة حول دور زيت اللوز بتخفيف الهالات السوداء تحت العينين، لكن الأبحاث ضئيلة بهذا الخصوص.

يوجد دليل علمي يظهر فوائد زيت اللوز على الجلد بشكل عام، مُظهِرًا الأثر الإيجابي له على الهالات السوداء المزعجة، فله آثار مضادة للالتهاب موثقة جيدًا، إذ إنه يخفف الانتفاخ المرافق للهالات السوداء محسنًا مظهرها بشكل ملحوظ.

من المعروف أيضًا أن لزيت اللوز خصائص مطرية ومصلِّبة، ما يحسن مظهر البشرة ولون الجلد.

أظهرت دراسة أن هذه الخصائص لزيت اللوز تقلل من رؤية علامات التمدد ويمنع تطورها مستقبلًا، ما يدل على قدرته على تفتيح البشرة وعلاج مشاكلها. ووفقًا للأدلة، يجب استخدام زيت اللوز نموذجيًا شهرين أو ثلاثة بشكل يومي للحصول على نتائج مرئية.

المخاطر والآثار الجانبية

زيت اللوز آمن لمعظم الناس عند تطبيقه موضعيًا، باستثناء الذين يعانون حساسية للمكسرات، إذ يجب أن لا يستخدموه أبدًا.

قد يسبب زيت اللوز عند بعض الأشخاص تحسس البشرة وتشققها، لتفادي ذلك يُفضّل اختبار الزيت على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعه على الهالات السوداء خاصةً إذا كانت البشرة حساسة.

لا يجوز تناول زيت اللوز فمويًا، بسبب آثاره الجانبية التي تتراوح من الاضطرابات الهضمية إلى زيادة الوزن الى جرعة زائدة من فيتامين E.

يمكن عوضًا عن ذلك تناول عشر حبات لوز يوميًا. هذه الطريقة لن تكون فعالة كتطبيق زيت اللوز موضعيًا، لكن قد يستفيد منها بعض الذين يعانون من الحساسية، بأن يحصلوا على فوائد اللوز الغذائية.

نحتاج إلى المزيد من الأبحاث لدراسة دور زيت اللوز كعلاج للهالات السوداء، رغم وجود أدلة قوية داعمة لفعاليته.

لاستخدام زيت اللوز لتخفيف الهالات السوداء، يجب تجنب استخدام الكريمات أو المنتجات دون وصفة طبية.

في حال عدم التأكد من مناسبة زيت اللوز للبشرة، أو عدم حدوث أي تحسن خلال ثلاثة أسابيع، تجب بمراجعة اختصاصي الأمراض الجلدية للحصول على علاجات بديلة.

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الهالات السوداء تحت العينين: الأسباب والعلاج

ترجمة: هبة علي

تدقيق: نور عباس

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