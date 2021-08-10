تراند الفن: ليكيب تكشف مفاجأة بشأن انتقال ميسي إلى باريس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن ممثلي اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتوصلوا لاتفاق نهائي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان حتى الآن، مؤكدة أن المناقشات مازالت مستمرة بين الطرفين.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة، وأعلن النادي الكتالوني نهاية حقبة البالغ من العمر 34 عاما داخل ملعب كامب نو.. كواليس الساعات الأخيرة في حسم مستقبل ميسي

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، كما لم ينفِ اللاعب الأرجنتيني مفاوضاته مع نادي العاصمة الفرنسية خلال مؤتمر وداعه لبرشلونة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يقرر ولم يوقع بعد على العقد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” اليوم الثلاثاء، فإن باريس وممثلي ميسي لم يتوصلوا لاتفاق نهائي حتى الآن بشان الصفقة، مشددة على أن الاتفاق المالي تم لكن مناقشات حقوق الصورة مازالت مستمرة.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن ممثلي ميسي أبلغوا باريس أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.

جدير بالذكر أن ميسي قضى ما يقرب من 16 عاما بقميص برشلونة، حقق خلالهم العديد من البطولات والألقاب الفردية أبرزهم: دوري أبطال أوروبا “4 مرات”، الدوري الإسباني “10 مرات”، كأس العالم للأندية “3 مرات”، وجائزة البالون دور “6 مرات”.