تراند الفن: التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 6.1% خلال شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت اقتصاد 12 زيارة

كتبت-ياسمين سليم: ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في يوليو إلى 6.1% مقابل 5.3% في يونيو الماضي.

كما ارتفع التضخم الشهري إلى 1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي مقابل انخفاض 0.3% في شهر يونيو.

ولا يزال التضخم السنوي عند المستهدف الجديد الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

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