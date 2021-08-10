انت الان تتابع تفاصيل خبر حساب مواطن يبدأ إيداع الدفعة الـ 45 دعم أغسطس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأ منذ ساعات عمليات إيداع الدفعة الـ 45 في حساب مواطن ضمن دعم شهر أغسطس لجميع المستفيدين المستحقين لدعم حساب مواطن الذي يستفيد به المواطن السعودي شهرياً ويتراوح إجمالي مبلغ الدعم المستحق شهرياً حوالي 2 مليار ريال سعودي. مستحقي دعم أغسطس في حساب مواطن أعلن حساب مواطن أنه تم إيداع دفعة أغسطس في حساب مواطن لكل المستحقين الذين أكملوا طلباتهم علي موقع حساب مواطن. الإعتراض علي مبالغ استحقاق دعم حساب مواطن يمكنك تقديم اعتراض علي مبلغ الدعم المستحق في الحساب الخاص بك عن طريق الدخول علي موقع حساب مواطن من الرابط التالي: رابط اعتراض مبلغ قنوات خدمة المستفيدين من حساب مواطن إذا واجه‍تك أي مشكلة تتعلق بحسابك في برنامج حساب مواطن يمكنك التواصل مع خدمة المستفيدين عن طريق اربعة قنوات للاتصال وهي: البوابة الإلكترونية عن طريق الدخول لرابط موقع حساب مواطن https://www.ca.gov.sa/.

الخط الساخن لمركز الإتصال على الرقم 19912.

مراكز خدمة المستفيدين علي مدار الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

خدمة صوتك مسموع.

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