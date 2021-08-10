نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساعات ذكية اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرض شركة اكسترا العديد من العروض مثل عروض ساعات ذكية اكسترا.

تعرض شركة اكسترا العديد من العروض في المملكة العربية السعودية.

من ضمن عروضها في هذه الفترة عروض ساعات ذكية اكسترا.

هذه من ضمن العديد من العروض الأسبوعية التي تقدمها شركة اكسترا.

في المملكة العربية السعودية.

من ضمن عروضها في هذه الفترة عض ساعات ذكية اكسترا.

هذه من ضمن العديد من العروض الأسبوعية التي تقدمها شركة اكسترا.

شركة اكسترا من الشركات المشهورة والمعروفة جدًا في المملكة العربية السعودية.

حيث تقوم دائمًا بعمل العديد من العروض كما يوجد بها العديد من العرض الأسبوعية.

فهي تقدم عرض هذا الاسبوع عرض ساعات ذكية اكسترا التي سنتعرف عليها اكثر من خلال هذا المقال.

عروض ساعات ذكية اكسترا

عروض ساعات ذكية اكسترا من العرض الاسبوعية في شركة اكسترا.

وهذا بغرض تقديم أقل سعر بنسب متفاوتة حسب المنتج.

ليس هذا فقط بل أيضًا يمكن التقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل.

يمكن أن تصل مدة التقسيط إلى 36 شهر، سنتحدث في هذا المقال عن عروض ساعات ذكية اكسترا.

والتخفيضات التي توجد عليها ف العديد من الماركات العالمية التي وردت على موقع اكسترا الالكتروني.

والتي سوف تنتهي في 7 اغسطس.

تخفيضات على أشهر الماركات العالمية

ساعة أبل الاصدار 6.

كذلك متوفرة بمقاس 44 ملم .

أيضًا يوجد بساعة ابل جي بي اس.

كذلك يوجد بها إطار أحمر و سوار أحمر رياضي.

أيضًا إن سعر ساعة أبل كان 1959 ريال السعر.

ثم أصبح بعد التخفيض 1499 ريال سعودي.

أي أن هناك خصم بنسبة 23.86%.

كذلك إن هذا يعني أنه تم توفير مبلغ قدره 470 ريال.

ويمكن التقسيط ثمن ساعة ابل على مدة 36 شهرًا من خلال شركة تسهيل للتمويل.

بدفع 72 ريال شهريًا.

ساعة هواوي جي تي 2