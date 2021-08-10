شوف عروض جرير ايفون 12 الأسبوعية تخفيضات مغرية وتقسيط مرن

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عمر شويل - جدة عروض جرير ايفون 12 الأسبوعية تخفيضات مغرية وتقسيط مرن.

تقدم شركة جرير أقوى العروض السنوية التي لا مثيل لها على الأطلاق.

عروض جرير ايفون 12 الأسبوعية تخفيضات مغرية وتقسيط مرن.

إن شركة جرير من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العرية السعودية.

فإنها لها أكثر من فرع في المملكة العربية السعودية.

فقد استطاعت الانتشار والاكتساح في السوق حيث تأسست عام 1974م فأصبح عندها العديد من الفروع في وقت قصير.

تخفيضات مغرية وتقسيط مرن في جميع فروع جرير

تقدم جرير أقوى العروض السنوية فهي تقدم تخفيضات مغرية وتقسيط مرن.

جرير تعتبر من الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية وتقديمها العديد من العروض على الهواتف الذكية أمر مميز للغاية.

استطاعت فروع جرير في وقت قصير جدًا على حصد العديد من الإعجاب والشهرة فلقد شهدت رواجًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية.

فأصبحت تقوم الأن بعد حصد كل هذه الشهرة بالعديد من العروض المغرية وتقدم أيضًا التقسيط المرن.

وبهذا أصبحت تجني شهرة أكثر من غيرها بسبب المواصفات الفنية والتقنية المتميزة فروع جرير بها.

سنعرض لكم أهم العروض التني تقدمها فروع جرير لكم مثل:

عروض ايفون 12 برو ماكس.

كذلك ايفون 12 ميني.

أيضًا ايفون 12 برو.

وايفون 12.

عروض جرير ايفون 12 الأسبوعية تخفيضات مغرية وتقسيط مرن

تقدم الان فروع جرير العديد من العروض على الهواتف الذكية لذلك إذا كنت مهتم بمعرفة هذه العروض تابع في القراءة.

ايفون 12 ميني حيث يكون بسعة 256 جيجابايت.

كان السعر 4049 ريال السعر ايفون 12 ميني بعد الخصم اصبح 3899 ريال سعودي.

وهذا يعني أنه تم توفير 150 ريال.

ويمكن التقسيط على مدة قد تصل إلى 36 شهرًا.

يتم تقسيط 181 ريال شهريًا، وذلك من خلال شركة كوارا للتمويل.

يوجد الإصدار بألوان أسود،أبيض، أحمر، أزرق.

ايفون 12 ميني، سعة ايفون 12 ميني 128 جيجابايت، كان السعر 3549 ريال.

ايفون 12 ميني، سعة ايفون 12 ميني 128 جيجابايت، كان السعر 3549 ريال. ثم أصبح السعر بعد الخصم 3099 ريال سعودي.

هذا يعني أنه تم توفير450 ريال.

ويمكن التقسيط على 36 شهر.

بدفع 144 ريال شهريًا، وذلك من خلال شركة كوارا للتمويل

ومتوفر الهاتف بألوان أسود،أبيض، أحمر، أزرق.

جرير تقدم عروض على ايفون 12.

جرير تقدم عروض على ايفون 12. سعة ايفون 12 هو 64 جيجابايت.

كان السعر 3299 ريال.

ثم أصبح السعر بعد الخصم 2899 ريال سعودي.

هذا يعني أنه تم توفر 400 ريال التقسيط على مدة قدرها 36 شهرًا.

هذه كانت معظم العروض التي عرضتها شركة جرير.

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات.

يمكنك أن تزور صفحة شركة جرير على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالتأكيد ستجد هناك تفاصيل أكثر وأوفى لك.

أو يمكنك زيارتهم بنفسك ورؤية جميع العروض.