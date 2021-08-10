تراند الفن: الشرطة الإسرائيلية تحقق في انفجار في أشدود

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:08 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت عرب وعالم 11 زيارة

رام الله – أ ش أ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن الشرطة الإسرائيلية تحقق في انفجار وقع في مدينة أشدود في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وتعتقد الشرطة أن شخصًا ما زرع قنبلة.. إلا أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار. وتعمل الشرطة على إيجاد أدلة من أجل التعرف على المشتبه به والقبض عليه لاستجوابه.

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