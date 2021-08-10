تراند الفن: ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:08 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت اقتصاد 9 زيارة

كتبت- شيرين صلاح: ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها. وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيها، كما زاد سعر كيلو الجمبري الصغير 20 جنيها ليتراوح بين 90 و180 جنيها. وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها. وبلغ سعر كيلو السمك البوري، بين 47 و53 جنيها. وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها

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