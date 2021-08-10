تراند الفن: البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:08 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت اقتصاد 7 زيارة

كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.33% إلى مستوى 10800 نقطة. كما زاد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.57% إلى مستوى 10800 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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