تراند الفن: لماذا يجب على مرضى الصداع النصفي تناول هذا النوع من الطعام؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:08 صباحاً - تعتبر أحماض أوميغا 3 وأوميجا 6 أحماض دهنية أساسية وضرورية لصحة الإنسان، ولأن أجسامنا لا يمكن أن تقوم بإنتاج هذه الأحماض، فإنه يتعين علينا الحصول عليها من الأطعمة.

وقد تم تصميم تجربة سريرية، برعاية المعاهد الوطنية للصحة، لاختبار ما إذا كان اتباع نظام غذائي خاص من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، والزيوت الموجودة في بعض الأسماك، مع تقليل الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 6، مثل العديد من الزيوت النباتية، وفق ما جاء في موقع”24 الإماراتي”.

وقد أراد مؤلفو الدراسة الجديدة أن يعرفوا، فيما إذا كان نظام غذائي ما يحتوي على دهون أوميجا 3 مع القليل من دهون أوميجا 6 أن يجعل الحياة أسهل للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر.

يعد الصداع النصفي واحداً من الأسباب الأكثر شيوعاً للألم المزمن بالنسبة لكثير من الناس، والذي يسبب الإنهاك، والغثيان وغيرها من الأعراض وزيادة حادة في احتمال الانتقال إلى الاكتئاب والقلق. وقد وجدت الدراسات أن نوبات الصداع النصفي يمكن أن تؤثر سلباً على الإنتاجية في مكان العمل، والتغيب كذلك عن العمل.

لكن الدراسة الجديدة تقدم أدلة على أن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يوفر العون لبعض الأشخاص الذين يعانون من نوبات الصداع النصفي المتكررة، ومساعدتهم على تقليل عدد نوبات الصداع وشدته.

وقال الدكتور كريستوفر رامسدن، وهو باحث سريري في المعهد الوطني للشيخوخة والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن النتائج تشير إلى أن التغييرات الغذائية يمكن أن تكون مكملاً مفيداً للعلاجات الحالية للألم المزمن.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي نسبة عالية من أوميجا 3، والدهون الموجودة في الأسماك، ونسبة منخفضة من أوميجا6، التي توجد في العديد من الزيوت النباتية، يؤدي إلى عدد نوبات أقل من الصداع النصفي .

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يرغبون في تجربة النظام الغذائي بمفردهم، فقد قال الباحثون إن أبسط طريقة لزيادة تناول أوميجا 3 هي تناول الأسماك الدهنية، مثل السردين والأنشوجة والماكريل والسلمون والتونة الباكور والسلمون المرقط؛ ويضاف إلى ذلك عنصر مهم آخر من النظام الغذائي هو تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة والسريعة، التي عادة ما تكون مصنوعة من الزيوت التي تحوي نسبة منخفضة من أوميجا3 ونسبة عالية من أوميجا6.

وقالت بيث ماكنتوش، المؤلفة المشاركة للدراسة الجديدة، إن زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الأفوكادو وزيت جوز الهند والزبدة تحتوي كميات منخفضة من دهون أوميجا 6 ويمكن استخدام هذه الزيوت لطهي وجبات الطعام أو لصنع الأطعمة الخفيفة كالبوشار، كما شجع الباحثون الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة على تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات يومياً؛ لأن نسبة الأوميجا6 منخفضة في الفواكه والخضروات إلى جانب كونها صحية، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.