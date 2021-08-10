تراند الفن: ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:08 صباحاً - كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت الطماطم والكوسة والفلفل الحامي البلدي بين 10 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس. واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور. ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا. أسعار الخضروات: الطماطم بين 1.5 و2.65 جنيه، بتراجع 10 قروش. البطاطس بين 3 و6 جنيهات. البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا. الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها. الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا. الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه. أسعار الفاكهة: البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات. الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات. العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات. التفاح المصري بين 12 و18 جنيها. الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات. المانجو العويس بين 20 و50 جنيها. المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها. المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها. المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها.

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