تراند الفن: “بقيت يتيمة”.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:08 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي
نعت الفنانة دنيا سمير غانم، والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.
ونشرت دنيا، صورة لها مع والدتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي.. أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله.. وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.
أضافت: “أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس”.
وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها أمس الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.
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