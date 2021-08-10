تراند الفن: أسعار الكهرباء والطعام تصعد بالتضخم الشهري 1% في يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:08 صباحاً - كتبت-ياسمين سليم: قادت مجموعة الطعام والشراب والكهرباء معدل التضخم الشهري للارتفاع في شهر يوليو الماضي، مسجلا 1% مقابل شهر يونيو الماضي. وكان التضخم الشهري لشهر يونيو الماضي انخفض 0.3% مقارنة بشهر مايو الماضي. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء فإن ارتفاع أسعار مجموعة الطعام ساهم بنسبة 0.6% في زيادة التضخم الشهري خلال يوليو. وقال الجهاز إن ارتفاع أسعار الطعام جاء نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 1.7%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%. وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%، خلال شهر يوليو مقارنة بمايو. كما ارتفع التضخم الشهري إلى 1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي مقابل انخفاض 0.3% في شهر يونيو.

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