تراند الفن: تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:07 صباحاً - كتب- محرر مصراوي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك على ملامح التشكيل الذي سيلعب به مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الـ 29 بمسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل “يلا كورة”، فإن كارتيرون استقر على الدفع بإمام عاشور في خط الوسط كأساسي بجوار طارق حامد، بعد الاعتماد على محمود عبد العزيز في المباراة السابقة أمام غزل المحلة.

ويفاضل كارتيرون بين محمود عبد الرازق شيكابالا وزميله في الفريق يوسف أوباما، في خط الوسط المهاجم بجوار الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، وأمامهم مهاجم وحيد اللاعب سيف الدين الجزيري.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي.

الوسط : طارق حامد ، إمام عاشور.

خط الهجوم : (شيكابالا او أوباما)، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

الزمالك يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، ولكل منهما 64 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويتيح له الفوز على الزمالك اقتحام المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.