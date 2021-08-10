تراند الفن: محمد كيلاني يطرح بوستر أغنيته الجديدة “القلب الأبيض”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:15 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: روج الفنان محمد كيلاني، لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “القلب الأبيض”، وكشف موعد طرحها. “كيلاني” نشر بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلّق: “استنوا أغنيتي الجديدة القلب الأبيض بكره على قناتي الرسمية على يوتيوب”. وكان الفنان محمد كيلاني، أعلن في 3 يوليو الماضي عودته للغناء بعد 10 سنوات غياب. يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل “الآنسة فرح” مع النجوم: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، وتامر فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.

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