تراند الفن: بايدن يؤيد خطة البنتاجون لتطعيم الجنود الأمريكيين إجباريا ضد فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 صباحاً - واشنطن-(أ ش أ): أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تأييده لخطة وزارة الدفاع (البنتاجون) الرامية إلى التطعيم الإجباري للجنود الأمريكيين ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول 15 سبتمبر القادم. وقال الرئيس الأمريكي – في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الثلاثاء – “أؤيد بشدة رسالة وزير الدفاع أوستن إلى القوات الأمريكية بشأن خطة وزارة الدفاع لإضافة اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قائمة اللقاحات المطلوبة لتطعيم جنودنا فى موعد لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر القادم”. وأضاف بايدن “أشارك الوزير أوستن الالتزام الثابت بضمان توفير كافة الأدوات التى يحتاجها جنودنا لأداء مهامهم بسلام على قدر الامكان”. وتابع: أشعر بالفخر لأن العسكريين الأمريكيين يقومون بدور رائد لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقديم القدوة للحفاظ على سلامة مواطنيهم. وكان وزير الدفاع الأمريكي ذكر – في وقت سابق – أن القادة العسكريين الأمريكيين سيقومون – خلال الأسابيع القادمة – بوضع الاستعدادات اللازمة لتنفيد التفويض الخاص بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا. وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه يثق في قدرة القادة على تنفيذ هذا التفويض بمهارة واحتراف.​

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