تراند الفن: الأربعاء.. “مسار إجباري” يلتقي بجمهور الأوبرا على مسرح النافورة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 8 زيارة

كتبت- منى الموجي: تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا يحييه فريق مسار إجباري في الثامنة مساء الأربعاء 11 أغسطس على مسرح النافورة. يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأعمال التي تعبر عن أحلام وطموحات الشباب، منها: طريق تاني، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق. فريق “مسار إجباري” تأسس عام ٢٠٠٥، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية في إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا.

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