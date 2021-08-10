تراند الفن: الخميس.. أوبرا الإسكندرية تستقبل حفل خالد سليم

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:13 صباحاً - أدمن 50 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتبت- منى الموجي:
يحيي الفنان خالد سليم، في الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 12 أغسطس، حفلًا كبيرا على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”، تنظمه دار الأوبرا المصرية.
يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة، منها “بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك”، إلى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبدالحليم حافظ ووردة .
من جانبه، أكد خالد أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد معلناً سعادته بالمشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها على مدار العام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.