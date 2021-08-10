تراند الفن: الخميس.. أوبرا الإسكندرية تستقبل حفل خالد سليم

كتبت- منى الموجي:

يحيي الفنان خالد سليم، في الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 12 أغسطس، حفلًا كبيرا على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”، تنظمه دار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة، منها “بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك”، إلى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبدالحليم حافظ ووردة .

من جانبه، أكد خالد أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد معلناً سعادته بالمشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها على مدار العام .