تراند الفن: كوريا الجنوبية تُسجل 1540 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:13 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
سول-(د ب أ):
أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضافت الوكالة أن هناك 1476 إصابة انتقلت محليا بين الإصابات الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 213 ألفا و987 إصابة.
كما سجلت البلاد 9 حالات وفاة جديدة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 2134 وفاة.
ومنذ أن أطلقت البلاد برنامجها للتطعيم ضد كورونا أواخر فبراير، تم إعطاء 37ر21 مليون شخص أو 6ر41% من سكان البلاد البالغ عددهم 3ر51 مليون نسمة، أول جرعة من اللقاحات.
وتلقى 4ر15% أو 89ر7 مليون شخص التطعيم بشكل كامل، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
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