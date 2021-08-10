تراند الفن: كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وسول بسبب مناورات عسكرية مشتركة

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - أدمن ساعتين مضت عرب وعالم 17 زيارة
سول-(د ب أ):
انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الثلاثاء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمضيها قدما في المناورات العسكرية المشتركة، قائلة إن تلك التدريبات “توضح سياسة واشنطن العدائية”.
وصرحت كيم يو جونج بذلك فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية حيث بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا أوليا اليوم الثلاثاء في الفترة التي تسبق التدريبات العسكرية الصيفية الرئيسية الأسبوع المقبل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
وقالت كيم “إن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي أطلقا في النهاية مناورات عسكرية مشتركة تزيد من تسهيل عدم الاستقرار ” . وأضافت: “نعرب عن أسفنا الشديد إزاء عمل الخيانة هذا من قبل سلطات كوريا الجنوبية”.
وأضافت: “سنعزز دفاعنا الوطني وقدراتنا الوقائية القوية للرد بسرعة على أي عمل عسكري”.
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