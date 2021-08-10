تراند الفن: سيرين عبدالنور تروج لمسلسلها “دور العمر” بهذه الصور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - أدمن ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 20 زيارة
كتب- عبدالفتاح العجمي:
شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، جمهورها ومتابعيها، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.
وروجت سيرين من خلال الجلسة لمسلسلها “دور العمر” الذي يُعرض حاليا، وعلّقت عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “شو رأيكن لهلق بمخطط شمس مطر؟ ولوين بدها توصل إذا هدفها أكبر من المال؟ للأذكياء فقط”.
جدير بالذكر أن سيرين عبدالنور تقوم ببطولة مسلسل “دور العمر”، الذي يُعرض على منصة “شاهد vip”.
المسلسل يشارك في بطولته النجوم: عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.
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