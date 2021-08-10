تراند الفن: 6 أسباب لفقدان الوزن غير المبرر يجب أن تقلق بشأنها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - يعتبر تذبذب الوزن أمرا طبيعيا، ولكن عندما يكون هناك تقلب بنسبة لا تقل عن 5% أو أكثر على مدى فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا، يصبح هذا الأمر مصدر قلق.

ويمكن أن يكون فقدان الوزن دون المحاولة أو فقدان الوزن غير المبرر مؤشرا على مشكلة أساسية تتطلب استشارة الطبيب، وفق ما جاء في موقع”سبوتنيك”.

فيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تشرح سبب فقدان الوزن غير المبرر حتى تتمكن من الحصول على المساعدة من طبيبك في أقرب وقت ممكن، بحسب times of india.

1. فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في العديد من وظائف الجسم بما في ذلك التمثيل الغذائي، يمكن أن تظهر أعراض مثل فقدان الوزن.

عندما يكون لديك فرط نشاط الغدة الدرقية، فإنك تحرق السعرات الحرارية بسرعة بغض النظر عما إذا كانت لديك شهية جيدة من عدمه.

تشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة أيضا الإرهاق وضعف العضلات وصعوبة النوم والإسهال وسرعة ضربات القلب وتقلبات المزاج أيضا.

2. التهاب البنكرياس

ينتج البنكرياس إنزيمات تساعد في الهضم وعندما تحدث مشكلة في البنكرياس، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن غير المبرر.

الأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن يفقدون الوزن بسرعة لأن أجسامهم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الإنزيمات ليحدث الهضم السليم.

تشمل الأعراض الأخرى أيضا آلام المعدة أو الإسهال أو الغثيان بعد تناول الأطعمة الدهنية.

3. مرض السكري

يمكن أن يكون السكري سببا آخر لفقدان الوزن غير المبرر، حيث أنه عندما يكون الشخص مصابا بداء السكري، يكون جسمه / جسمها إما غير قادر على إنتاج الأنسولين (هرمون يحول سكر الدم إلى طاقة) أو غير قادر على استخدامه بالطريقة التي يحتاجها.

في هذه الحالة، عندما تنفد خلاياك من الوقود، يبدأ جسمك في حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

تشمل الأعراض الأخرى أيضا الشعور بالعطش أو التعب أو الجوع أو التبول أكثر من المعتاد.

4. فقدان العضلات

إذا فقدت عضلاتك، فسوف تفقد الوزن، وهو ما يمكن أن يحدث إذا لم تستخدم العضلات لفترة من الوقت.

يمكن ملاحظة فقدان العضلات بشكل شائع أو هزال العضلات في الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة أو يعملون طوال الوقت في وظائف مكتبية. تؤدي التمارين والتغذية السليمة بشكل عام إلى عكس فقدان العضلات.

تشمل الأعراض الأخرى الإصابات والشيخوخة وتلف الأعصاب والسكتة الدماغية وغيرها.

5. مرض الاضطرابات الهضمية

إنه اضطراب في المناعة الذاتية يؤدي فيه تناول الغلوتين إلى تلف الأمعاء الدقيقة. لذلك، إذا كنت مصابا بهذا المرض، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بخلل في الجهاز المناعي، من خلال إعاقة قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

6. الاكتئاب

يؤدي الاكتئاب السريري في الغالب إلى فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر. وعندما يكون الشخص غارقا في الاكتئاب، ووفقا للدراسات، فقد وجد أن الاكتئاب عادة ما يثبط التفاعل بين منطقة تحت المهاد والغدة النخامية والغدة الكظرية مما يؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي.

تؤثر هذه التغيرات على الغدة الكظرية التي تنتج هرمونات تساعد على تنظيم ضغط الدم ومستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.