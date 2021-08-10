تراند الفن: إصابة سيدتين دهسا في إيران بسبب “عدم ارتداء الحجاب”

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - طهران-(د ب أ):
أصيبت سيدتان بجروح خطيرة في إيران الإثنين بعد أن دهسهما رجل بسيارته بسبب عدم ارتدائهما الحجاب، وفقا لتقرير إعلامي محلي.
وخلال الحادث الذي وقع في أورميا بشمال غربي إيران، احتج السائق بصوت عال على خيارات الملبس للسيدتين، قائلا إن زيهما غير إسلامي، وفقا لوكالة أنباء “إيلنا”.
وأدى ذلك إلى نزاع ثم صدم المرأتين بسيارته ودهسهن ما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة..
وتردد أن السائق حاول الفرار من مكان الحادث ولكن تم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق.
وأدان المسؤولون القضائيون الهجوم وقالوا إنهم لن يتغاضوا عن العدالة.
ووصفت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس لشؤون المرأة في إيران، الهجوم بأنه محاولة قتل وطالبت بعقوبة قاسية.
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