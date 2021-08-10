تراند الفن: اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة طبيبة وإصابتها بالطريق العام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بسرقة حقيبة يد من طبيبة أثناء مرورها بالشارع في مدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من: أحمد. م، يوسف. م، عصام. ا، ونصر. ع، أنه في يوم 16 يناير 2021، بدائرة قسم أول مدينة نصر المتهمون من الأول للثالث سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة والمبلغ المالي المبين في التحقيقات، والمملوكين للمجني عليها منى منير بطرس، وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها.

وقام أحدهم بجذب حقيبة اليد الخاصة بها عنوة منها حال استقلالهم سيارة ما نتج عنه سقوطها أرضا وإحداث إصابتها، فتمكنوا من شل مقاومتها، وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام السابق بغير أن يكون مرخصا لأي منهما أو حيازتها على النحو المبين بالأوراق.

كما أن المتهمين الثالث والرابع حازا بغير ترخيص سلاح ناري غير مرخص خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل اتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لأي منهما بإحرازه أو حيازته على النحو المبين في الأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع أيضًا اشترك بطريقي الاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين على سرقة المنقولات المبينة بالأوراق للمملوكين للمجني عليها سالفة الذكر بأن اتفق معهم علي ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وساعدهم بأن أعد لهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعه لنقلهم لمحل الواقعة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وأكدت المجني عليها في أمر الإحالة أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهمين من الأول للثالث مستقلين سيارة وقام أحدهم بجذب حقيبة اليد التي كانت تحملها مما أدى إلى سقوطها أرضا وأحداث إصابتها.