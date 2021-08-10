تراند الفن: رانيا محمود ياسين تدعو لدلال عبدالعزيز: “تركتي فراغ فني كبير”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة للفنانة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وكتبت رانيا، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “حبيبتي من أحلى الأعمال اللي عملتها وكنت معها في مسلسل (الهروب) وكانت أمي أنا وكريم عبدالعزيز، ومسلسل (فلانتينو) كانت ميس عفاف الناظرة الصارمة اللي دمها خفيف”.

أضافت: “حبيبتي رحمة الله عليكي تركتي فراغ فني كبير، وفقدنا إنسانة وأم غالية على قلوبنا جميعا، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى واجعل ليلتها الأولى أجمل لياليها واسكنها فسيح جناتك واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويلهم أهلها وبناتها الصبر والسلوان يارب”.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.