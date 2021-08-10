تراند الفن: بالفيديو| عمرو الورداني السيرة النبوية ليست للحكي ولكن لتغيير وتنوير السعي

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السيرة النبوية ليست للحكي ولكن تكون للتغيير وتنوير السعي.

وأضاف الورداني، عبر برنامجه” ولا تعسروا” المذاع عبر القناة” الاولي المصرية” أنه يوجد للإنسان في السيرة حياة طيبة وهي حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- وهذا لأن سيرته كانت تطبيقا عمليا للقرآن كما قالت السيدة عائشة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سوره القلم “وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ”.

وأكد أمين الفتوى أنه على الانسان ان يعلم ويعرف ويتيقن إن سيرة النبي هي البساط المنور الذي يمكن ان يسير به الانسان في حياته، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى-في سوره آل عمران “قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”.

وأوضح الورداني أن السيرة النبوية هي التي تساعد الإنسان على اتباع حضرة النبي.

