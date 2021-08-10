تراند الفن: محمود العسيلي يطرح أغنية “قلقان” مع علي فتح الله (فيديو)

كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية “قلقان” مع علي فتح الله.

“قلقان” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمود العسيلي، توزيع وميكس وماستر علي فتح الله، كمان محمد مدحت، وإنتاج دي إس ميديا.

وتقول كلمات الأغنية: “قالوا حلوة أنا قلت تجنن، قالوا فلتة أنا قلت رهيبة، شداني شدة غريبة ليه، ليه كل ما أشوفك أبلم، لا بسلم ولا بتكلم، ومسلم ولا داري أقولك إيه”.

وطرح محمود العسيلي مع علي فتح الله أغنية “على خدك” في مطلع يوليو الماضي، من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، وتسجيل محمد صقر، وإنتاج دي إس ميديا.