تراند الفن: أحمد مجدي بـ”الجيم” وتامر عاشور في حمام السباحة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد مجدي

نشر الفنان أحمد مجدي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهر فيها وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل “الجيم”.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جانا دياب

نشرت جانا ابنة الهضبة عمرو دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث ظهور لها.

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد فلوكس

احتفل الفنان أحمد فلوكس بعيد ميلاد نجله سيف ونشر صورة تجمعهما على “انستجرام” محاطة بزينة عيد الميلاد.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها من داخل حديقة منزلها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان قصير من أحد فنادق مدينة الجونة.

تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهر فيها من داخل “حمام السباحة”، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

سيمون

روجت سيمون عبر “انستجرام” لإعادة عرض الجزء الثاني من مسلسل “الكبريت الأحمر” على شاشة mbc2، ونشرت صورة الشخصية التي قدمتها في العمل.