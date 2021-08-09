تراند الفن: تونس تتسلم 188 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من رومانيا

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت عرب وعالم 2 زيارة
تونس – (أ ش أ):
وصلت 188 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار قرطاج الدولي، مهداة من رومانيا إلى تونس، لدعمها في مكافحة انتشار الوباء.
كانت قد انطلقت صباح أمس الأحد عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء تونس.
وتعد عملية التلقيح هي الأكبر في تونس للحد من انتشار الوباء والذي راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من 20 ألف شخص منذ مارس 2020.
وتستهدف عملية التلقيح المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق، على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.
يشار إلى أن تلك الحملة تنظمها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية، وتم تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية لهذا الغرض.
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