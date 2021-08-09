تراند الفن: بالفيديو- خالد الجندي: تلمست في محمد حسان العودة عما كان فيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت الدين والحياة 11 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لو أراد أحد السلفيين العودة عن فكره، فلنفتح له كل الأبواب، لافتا إلى أنه تلمّس في الشيخ محمد حسان، العودة عما كان فيه من فكر، من خلال حديثه أمام المحكمة. وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “أنا لا أتحدث بلسانه، وهو يرد، لكنى تأملت فيه العودة، فأنا أمدح فيه إلى ما صار إليه”.

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