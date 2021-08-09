تراند الفن: هذا ما يحدث لجسمك عند الاستحمام بماء بارد صباحا في الحر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتبت- هند خليفة

غالبًا ما يكون الاستحمام البارد شبحًا مخيفًا لكثير من الناس، حتى مع الطاقس الحار وارتفاع درجة الحرارة، وفي المقابل يحرص عليه الكثيرين بهدف التخلص من العرق.

وهناك فوائد أخرى عديدة لأخذ الحمام البارد في الصباح، نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع health.kompas.

-يخفف من الاكتئاب

على الرغم من أنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن علاج الاكتئاب، يمكن أن يساعد الاستحمام البارد في تخفيف أعراض الاكتئاب، لأن الماء البارد يرسل الكثير من النبضات الكهربائية إلى الدماغ مما يزيد من مستوى اليقظة والطاقة، كما أنه يعمل كنوع من العلاج اللطيف بالصدمات الكهربائية.

تظهر الأبحاث أن الاستحمام البارد يزيد من الناقلات العصبية مثل التي تعزز الشعور بالسعادة، فعندما تشعر بالحزن، حاول أن تشعر بإحساس الاستحمام البارد في الصباح.

-زيادة المناعة

أثبتت الأبحاث أن الاستحمام البارد يقلل من فرصة الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 29 بالمائة، وذلك لأن الماء البارد يحفز الكريات البيض، مما يساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم.

وعادةً ما يُنصح الأشخاص الذين يستعدون للجراحة بالاستحمام البارد استعدادًا من قبل الطبيب.

-تبسيط الدورة الدموية بالجسم

يساعد الدش البارد نظام الدورة الدموية في الجسم على العمل بكفاءة أكبر، فمع الاستحمام البارد، يعمل الجسم بجهد أكبر قليلاً للحفاظ على درجة حرارته الأساسية.

كما أنه يساعد على تدفق الدم في الجسم بشكل أكثر سلاسة لذلك فهو مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

-القضاء على النعاس

ذكرت المجلة البريطانية للطب الرياضي أن للاستحمام البارد تأثيرات فسيولوجية عديدة على الجسم مثل زيادة معدل ضربات القلب وزيادة ضغط الدم وزيادة معدل التنفس، فكل هذه التأثيرات ستساعد على زيادة اليقظة وكذلك القضاء على النعاس.