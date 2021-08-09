تراند الفن: محمود البنا يدير مباراة الاتحاد والزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - القاهرة- مصراوي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة.

ويدير محمود البنا مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، ويساعده كل من محمد محمود لطفي وشهاب راشد، بالإضافة إلى عماد عطا حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي محمد عادل ومبروك نبيل لتقنية الفيديو “VAR”.

ومن المقرر أن يدير الحكم محمد معروف مباراة غزل المحلة ووادي دجلة، والحكم محمد سلامة لمباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا.