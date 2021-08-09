تراند الفن: موسيماني: “تاو” يشبه ميسي كثيرا.. وعلينا أن نمنحه الفرصة ليظهر قدراته

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - القاهرة- مصراوي:

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يرغب بشدة في تواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب برايتون الإنجليزي، مع الفريق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار موسيماني، في تصريحات عبر خاصية المباشر بموقع إنستجرام، إلى أن تاو يشبه الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يخص امتلاكه القدرة على تقديم أشياء جديدة في كرة القدم بشكل متواصل.

وقال موسيماني: “بيرسي تاو يشبه ميسي في امتلاكه ما يمكنه من أن يقدم شيئًا جديدًا ورائعًا كل أسبوع، هو لاعب مميز ولديه مهارات رائعة، ما المانع أن ينتقل إلى الأهلي ويلعب معنا كأس العالم للأندية ويُظهر للجميع قدراته”.

وأكمل: “تاو رحل من جنوب أفريقيا للعب في أوروبا، لكن للأمانة لم نشاهده يلعب بالشكل الأمثل منذ خروجه، هو لا يلعب كرة القدم وعمره أصبح 28 عامًا، فهل تريدونه أن يعتزل كرة القدم وهو لم يحصل على فرصة اللعب؟”.

وأضاف: “تاو يلعب في بريميرليج لا يشارك في المباريات هذه هي الحقيقة، وفريقه يقوم بإعارته دومًا ولا يخوض إلا بعض اللقاءات الودية فقط، آخر مرة شاهدته يلعب كان وقتها ما زال في صندوانز”.

وأردف: “سأكون سعيدًا لو توصل الأهلي لاتفاق مع تاو على الراتب واتفق كذلك مع برايتون وأصبح لاعبًا معنا، أي مدرب في أفريقيا سيسعد بوجوده في فريقه”.

وأوضح: “تاو عليه أن يحدد ماذا يريد أن يفعل، هل يريد الاعتزال وهو لم يقدم شيئًا في كرة القدم، أم سيكون سعيدًا لو عاد لأفريقيا مرة أخرى وأظهر للجميع قدراته؟.. علينا أن نمنحه تلك الفرصة”.

واختتم: “الأهلي فريق كبير، نجح في مجاراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، لقد لعبنا بقوة أمام أفضل فريق في العالم، وكذلك استطعنا أن نحقق الفوز على بطل أمريكا الجنوبية”.