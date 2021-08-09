تراند الفن: عادات وأطعمة تضعف القدرة الجنسية لدى الرجل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب – سيد متولي

يمكن أن يرتبط انخفاض الدافع الجنسي بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وهذا لا يؤثر فقط على الرجال، في عام 2003 ، وجد الباحثون أن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء اللاتي يشتكين من انخفاض الرغبة الجنسية ويقلل من الإثارة الجنسية بسبب انقطاع الطمث، أبلغت النساء اللائي تناولن جرعة منخفضة من العلاج المركب بين هرمون الاستروجين والتستوستيرون عن تحسن بنسبة 100 ٪ في الاهتمام الجنسي، مقارنة بالنساء اللائي عولجن بالإستروجين وحده.

هناك الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تقلل من الرغبة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء، ولكن إذا لم تستطع تحديد سبب عدم شعورك لفترات طويلة من الوقت، فقد ترغب في إلقاء نظرة على عاداتك خارج غرفة النوم.

إليك بعض العادات والأطعمة التي تضعف القدرة الجنسية لدى الرجل.. نستعرضها وفقا لموقع eatthis.

لا تغذي رغبتك الجنسية

من المعروف أن المحار يتمتع بخصائص تشحذ الرغبة الجنسية لمئات السنين، قد يكون ذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الزنك، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية كافية من هذا المعدن يميلون إلى الحصول على مستويات طبيعية من هرمون التستوستيرون، إذا لم تكن من محبي المحار، فهناك الكثير منه في اللحوم الخالية من الدهون والحبوب المدعمة والحبوب.

معدن آخر مرتبط بارتفاع هرمون التستوستيرون والرغبة الجنسية هو المغنيسيوم، يمكنك العثور عليه في العديد من الأطعمة الممتعة مثل الخضار الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والأسماك والفاصوليا والحبوب الكاملة والأفوكادو واللبن والموز والشوكولاتة الداكنة.

تشرب الكحوليات كثيرًا

يمكن أن يكون للإفراط في الشرب أو بشكل معتاد تأثير سلبي على الدافع الجنسي للذكور والإناث، يعتبر الكحول من المواد المسببة للاكتئاب التي يمكن أن تؤثر على قدرة الرجل على تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه، كما أنه يثبط الرغبة الجنسية بشكل عام.

لا تنام جيدا

فكر في تلك الأوقات التي كانت فيها الرغبة الجنسية لديك في حالة تأهب قصوى، هل كان ذلك في فترة لم تكن تحصل فيها على قسط كافٍ من النوم؟ ربما لا، وفقًا للعديد من الدراسات التي نظرت في تأثير قلة النوم على الدافع الجنسي، في الرجال، قلة النوم الجيد يمكن أن تقلل هرمون التستوستيرون، اهدف إلى 7 إلى 9 ساعات في الليلة.

أنت لا تسترخي بما فيه الكفاية

الشعور بالتوتر ليس أمرًا ممتعًا – ربما لاحظت أن الأجزاء الممتعة لديك تأخذ قسطًا من الراحة كلما ساءت الأمور في حياتك، يؤدي الإجهاد المزمن إلى خفض هرمون التستوستيرون، كما يتضح من إحدى الدراسات التي ربطت زيادة ضغوط العمل مع انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، أفضل ما لديك هو إعطاء الأولوية لشيء يساعدك على التخلص من التوتر، يمكن أن يكون ذلك التدليك أو اليوجا أو التأمل أو التنفس العميق، الجنس في حد ذاته هو عامل مؤكد للتخلص من التوتر.

تتغذى على السكر

السكر موجود في كل مكان، لذلك لا تعتقد أنك آمن لمجرد أنك لا تضعه في قهوتك، تزيد المواد الحلوة من مستويات هرمون الأنسولين، مما قد يتسبب في تخزين دهون البطن، وفقدان كتلة العضلات، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديك، عند الرجال، ترفع دهون البطن من مستويات هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب.

وجدت إحدى الدراسات أن الجلوكوز (السكر) يقلل بشكل كبير من مستويات التستوستيرون الكلية والحرة.

أما الأطعمة التي تضعف القدرة الجنسية لدى الرجل تتمثل في:

المعجنات

يمكن أن يؤدي تناول الدقيق الزائد إلى الإصابة بمرض السكري وقد يزيد هذا المرض من خطر الإصابة بضعف الانتصاب، لذلك يحب تقليل الأطعمة المصنعة به، وخاصة جميع الأغراض أو الدقيق الأبيض.

البنجر

بالنسبة للهرمونات غير المستقرة، يعتبر البنجر فكرة سيئة، في حين أن تناوله قبل التمرين يمكن أن يحسن وظائف العضلات، فإنه لا يفعل الكثير لتعزيز قدرتك الجنسية.

الشوربة المعلبة

يمكن أن تتسبب الكمية الزائدة من الصوديوم في إتلاف قلبك، ما يقلل من تدفق الدم، تحتوي العديد من الشوربات المعلبة على مستويات عالية للغاية من الصوديوم، وهو مكون يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يتسبب في الكثير من الضرر لقلبك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الصوديوم إلى انخفاض تدفق الدم.

الجبن

إذا كان الجبن مشتقًا من حليب البقر (الذي يمكن أن يكون محملاً بالهرمونات الاصطناعية)، فمن المحتمل أن يعبث الجبن بإنتاج الجسم الطبيعي للهرمونات، بما في ذلك هرمون الاستروجين والتستوستيرون.

الشوكولاتة

قد يؤدي استخدامك كمنشط جنسي إلى تثبيط مستويات هرمون التستوستيرون، بعض الشوكولاتة الداكنة مفيدة لك طالما أنك تعرف النوع الذي تشتريه، لكن يمكن أن يضر بحياتك الجنسية، وفقًا للأطباء، فإنه سيقلل أيضًا مستويات هرمون التستوستيرون.

القهوة

قد يمنحك مخزون القهوة من الكافيين زيادة في القدرة على التحمل لممارسة الجنس، ولكن إذا كنت شخصًا يشعر بالعصبية من القهوة، فلن يكون هذا جرعة مناسبة بالنسبة لك، يمكن أن يؤدي القلق المتزايد إلى خفض الدافع الجنسي، وهي شكوى متكررة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين.