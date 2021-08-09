تراند الفن: نقابة الموسيقيين توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن قيام نقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس إدارته بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الاثنين 9 أغسطس.

ويتضمن البروتوكول أن تتعامل الشركة مع الأعضاء العاملين والمصرح لهم فقط، وطلب التصريح في حالة التعاقد مع أحد المطربين أو الموسيقيين من النقابة ومناقشة أوجه الرعاية التي يمكن أن توفرها الشركة لأعضاء النقابة من خلال صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام وموضوعات أخرى كثيرة تضمنها البروتوكول.

وسبق التوقيع جلسة عمل ومناقشات تضمنت ضرورة اكتشاف مواهب جديدة من جميع محافظات مصر، تحت رعاية النقابة لمواجهة ما يسمى بـ مؤدي المهرجانات وحالة التردي التي تسود الآن، واقترح الفنان هاني شاكر ضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدعم المتحدة للخدمات الإعلامية بتخفيض الضرائب على الحفلات.

وطالب الفنان هاني شاكر بضرورة إنهاء حالة الاحتكار من شركات الإنتاج لأعمال كبار المطربين أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وغيرهم فلا يجب احتكار التراث المصري الأصيل تحت أي مسمى لأنه شكّل وجدان المستمع العربي ومازال.

وحضر توقيع البروتوكول وجلسة التشاور الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والمايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة والفنانة نادية مصطفى رئيس لجنة الإسكان والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة ومن المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسام صالح وعمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة، وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على ضرورة عقد جلسات عمل لمزيد من التعاون في نواحي أخرى غير ما تضمنه البروتوكول.