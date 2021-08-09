تراند الفن: سانا: القوات الأمريكية تخرج 80 سيارة محملة بالنفط السوري باتجاه العراق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏34 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

دمشق – (أ ش أ): أخرجت القوات الأمريكي، اليوم الاثنين، رتلا محملة بالنفط السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وذكر التلفزيون السوري، أن القوات الأمريكية أخرجت رتلاً مؤلفاً من 80 آلية من صهاريج نفط معبأة بالنفط وناقلات وشاحنات محملة ومغطاة وبرادات برفقة عدد من المدرعات التابعة له إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. وكانت القوات الأمريكية أخرجت الخميس الماضي رتلاً مؤلفاً من 25 صهريجاً محملاً بالنفط من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

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