تراند الفن: “34”.. عمرو دياب يعلن إطلاق خط أزياء في جميع أنحاء العالم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي: أعلن النجم عمرو دياب، عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم “34”. ونشر الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورا من حفله الأخير بالساحل الشمالي، معلنا من خلالها إطلاق خط أزياء خاص به. وعلّق عمرو دياب على الصور: “خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم قريبًا.. ترقبوا”. كما غيّر الهضبة صورة صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، لصورة تحمل رقم “34” والذي أطلقه على خط الأزياء الخاص به. وكان الهضبة طرح ضمن كليب أغنية “وأنا معاك” في فبراير الماضي، عطره “Amr Diab Eau de Parfum 34″، والذي تبين أن رقم 34 هي سنة ميلاد والدته نظرا لاعتزازه بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.