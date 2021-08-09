تراند الفن: بعد أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس: مصر بلدي ولا يمكن أن أتجاوز قوانينها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

في أول رد فعل على ما أثير بشأن خرق الفنانة بلقيس للقانون المصري، ما أدى لحدوث أزمة بينها وبين نقابة المهن الموسيقية، بسبب حفلها في نادي الجلاء، والذي أحيته أمس، أكدت بلقيس حبها لمصر، والتزامها بقوانينها.

وأكدت بلقيس أن موقفها قانوني وأن حفلها المقبل بدار الأوبرا المصرية المقرر إقامته الخميس المقبل سيُقام في ميعاده، وأن الأزمة التي حدثت لا تتجاوز سوى مجرد اختلاف بسيط في أمور خاصة بتصاريح حفل أمس الذي أقيم بنادي الجلاء بمصر الجديدة.

وشددت على أنها لم تصعد أمس على خشبة المسرح قبل أن تطمئن أن كل الإجراءات سليمة، موضحة أنها مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائي قدمته في الوطن العربي وفي مصر .

وقالت: مصر بلدي وأنا ابنتها ولا يعقل أن اتجاوز قانون مصري، لافتة إلى أن الحفل أمس خرج بشكل رائع وأنها كانت سعيدة جداً باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بها وقدمت عدد من الأغاني الجديدة التي ستصدر في ألبومها.

بلقيس أحيت حفلاً غنائياً ضخماً أمس بنادي الجلاء مكتمل العدد قدمت خلاله عدد من أغانيها، التي حققت تريند الفترة الأخيرة مثل “ممكن”، وقدمت أغنية للفنانة وردة “بتونس بيك” وأغنية “الحق عليه” لحكيم وأغنية “طبطبة” لحسين الجسمي وأغنية “ملطشة القلوب” لمصطفى شوقي .

بلقيس من المقرر أن تقوم بإحياء حفلا على خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 12 أغسطس، بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه.

وتقدم بلقيس مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، إلى جانب أحدث أغانيها “ممكن” و “انتهى”، والأغنية اللبنانية “جبار” وأيضا الأغنية المصرية “دبلوماسي”.