تراند الفن: صراع المقعد الأفريقي.. سموحة خارج المنافسة وبيراميدز ينتظر تعثر الاتحاد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- علي البهجي:

فرط فريق سموحة في فرصة التأهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعد التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

الهاني سليمان، محمود البدري، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، شريف رضا، محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبدالقادر، محمد حليمو، مصطفى فتحي، عرفة السيد”.

ولعب إنبي بتشكيل مكون من:

عبد العزيز البلعوط- علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار- إياد كمال – أحمد يوسف – محمد مرسي – كريم طارق- جون إيبوكا – دينو بيتر”.

أحداث المباراة

وبعد مرور 10 دقائق من زمن اللقاء ظهر اللعب التعاوني بين الفريقين دون وجود خطورة على المرمين.

وفي الدقيقة 20 أشهر حكم المباراة البطاثة الصفراء في وجه ابراهيم القاضي لاعب فريق إنبي.

وحاول مصطفى فتحي استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة45، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى فريق إنبي.

وفي الدقيقة 60 كرر عرفة السيد المحاولة على مرمى فريق إنبي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بمحازاة القائم الأيسر.

وسجل إنبي الهدف الأول في الدقيقة 88 عن طريق محمد شريف حتحوت بعدما انفرد بالحارس الهاني سليمان ويسدد الكرة في الشباك، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف.

وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الخامس بالتساوي مع الاتحاد السكندي، بينما وصل إنبي إلى 39 نقطة في المركز السابع.

وانحصرت المنافسة بين الاتحاد وبيراميدز للفوز بالمقعد الثاني المؤهل إلى الكونفدرالية، حيث يملك بيراميدز 43 نقطة في المركز الرابع المؤهل في حالة تعادل أو خسارة الاتحاد أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويملك فريق الاتحاد 41 نقطة بالمركز السادس وفي حال فوزه على الزمالك سيصل إلى 44 نقطة ويتأهل رفقة المصري إلى الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل.