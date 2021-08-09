تراند الفن: صراع الكونفدرالية.. سيناريوهات تأهل الاتحاد أو بيراميدز.. والزمالك يحسم مصيرهما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب – أحمد شريف:

ساعات قليلة ويُسدل الستار على صراع المشاركة الأفريقية بين أندية الدوري المصري، بعدما حُسم تواجد الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، والمصري مع صاحب المركز الرابع في الترتيب إلى الكونفدرالية.

مصدر داخل اتحاد الكرة أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن مسؤولي الجبلاية سيقومون بإرسال أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في البطولات الأفريقية، قبل نهاية غدًا، الثلاثاء، وفقًا لترتيب جدول الدوري وقتها.

سموحة كان من بين الأندية المحتمل مشاركتها بالكونفدرالية، إلا أن تعادله مع إنبي سلبيًا أدى إلى خروجه من المنافسة بعدما أصبح رصيده 41 نقطة بالتساوي مع الاتحاد السكندري، وخلف بيراميدز رابع الترتيب.

وأصبحت مواجهة الاتحاد مع الزمالك مساء غدًا، الثلاثاء، في الجولة 29 من الدوري، واحدة من أهم مباريات الموسم الجاري كونها ستحدد مصير الفريق السكندري وكذلك بيراميدز الذي يترقب الموقف من بعيد.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الترتيب برصيد 41 نقطة، خلف بيراميدز الذي يحل رابعًا برصيد 43 نقطة، ليصبح الصراع محتدم بينهما لخطف البطاقة التي سيتحدد صاحبها بعد ساعات قليلة.

مصير البطاقة المصرية الأفريقية الأخيرة أصبح الزمالك متحكمًا به، حيث سيتحدد اسم ثاني فريق مصري في الكونفدرالية فور انتهاء مواجهته ضد الاتحاد.

وفي حالة فوز الزمالك على الاتحاد أو نهاية اللقاء بالتعادل، فإن القلعة البيضاء ستهدي بيراميدز تأهلًا إلى الكونفدرالية بشكل رسمي، ليكون إلى جوار المصري كممثلين عن مصر في المسابقة.

فوز الزمالك سيعني بقاء الوضع كما هو حاليًا، حيث سيحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 43 نقطة، أمام الاتحاد وسموحة برصيد 41 نقطة لكلًا منهما.

أما إذا نجح الاتحاد في الفوز على الزمالك، فهذا يعني خطف الفريق السكندري لبطاقة الكونفدرالية الثانية ممثلًا عن مصر، بينما يصبح بيراميدز خارج السباق الأفريقي بشكل رسمي.

تفوق الاتحاد المحتمل سيرفع رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة أمام بيراميدز، ووقتها سيكون اسمه إلى جانب المصري كممثلين لمصر في الكونفدرالية.