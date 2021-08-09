شوف خصومات جرير اليومية مهرجان اليوم علي هواتف ابل وهواوى اغتنم الفرصة

خصومات جرير اليومية، عروض جرير الأسبوعية، تقدم جرير مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لجميع العملاء من جميع فروع الشركة وتشمل هذه العروض الكتب وأدوات التعلم والمنتجات الإلكترونية والهواتف المحمولة وجميع الأجزاء المختلفة التي يزداد الطلب عليها وتعلن الشركة عن ذلك من خلال توفيرها على الموقع الإلكتروني.

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خصومات جرير اليومية

تعتبر مكتبة جرير السعودية من أشهر المكاتب في هذا العصر، لأنها تختص ببيع العديد من المنتجات وخاصة بيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، وهذه الخصومات هي المكان الذي يرغب الكثير من الناس في التسوق فيه، استخدم هذه الخصومات واحصل على الخصم واستمتع به كواحد من أكبر الخصومات التي تقدمها مكتبة جرير، لذا عليك متابعة قراءة هذا المقال لمعرفة المزيد.

عروض جرير الأسبوعية

عروض على أجهزة التابلت من جرير

عروض جرير اليوم Huawei Mate Pad Pro 12.6، كمبيوتر لوحي WiFi ،12.6 بوصة، 256 جيجابايت، ثماني النواة، رمادي غير لامع، بسعر 3599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير الأسبوعية Huawei Mate Pad 11، كمبيوتر لوحي WiFi ،مقاس 10.95 بوصة، 128 جيجابايت، ثماني النواة، رمادي غير لامع، بسعر 1849 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير الشهرية Apple ،2020 – iPad Pro 11، كمبيوتر لوحي 4G، مقاس 11 بوصة، 512 جيجابايت، ثماني النواة ، فضي، بسعر 5149 ريال سعودي بدلاً من 5549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير الأسبوعية