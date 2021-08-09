تراند الفن: بالصور.. هاڤال تكشف النقاب رسميًا عن سيارتها “شينشو” الـSUV الجديدة كلياً

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب محمد جمال:

كشفت شركة هاڤال الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات الكروس أوفر والسيارات رباعية الدفع، عن أحدث إنتاجاتها وهي السيارة “شينشو” SUV، والتي يتوقع أن تكون نقلة جديدة للشركة لتصميمها الفاخر خارجيًا وداخليًا.

وتعد هاڤال شينشو الطراز الإنتاجي للسيارة XY الاختبارية التي تم تدشينها قبل عدة أشهر، وتقدم السيارة الجديدة بطول 4780 مليمتر، والعرض 1890 مليمتر، والارتفاع 1675 مليمتر.

يتميز التصميم الخارجي بشبك أمامي عملاق مع مصابيح أمامية LED ضيقة متصلة بشريط ضوئي ضيق، كما تأتي السيارة بنظام عادم رباعي ومصابيح خلفية LED وجناح خلفي على السقف ضمن عناصر جمالية أخرى بارزة.

تعتمد هاڤال شينشو الجديدة على سواعد محرك تيربو 4 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم 220 نيوتن متر، وتشير تقارير إلى اعتزام الشركة تقديم محرك 2.0 لتر ومحرك هايبرد جديد للسيارة في وقت لاحق.

المقصورة الداخلية للسيارة لشينشو معززة بالعديد من اللمسات الفاخرة خاص، ويتوسط لوحة القيادة شاشة 14.7 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي للهواتف ضمن تقنيات وخدمات أخرى، وتم تقليص دور الأزرار في أغلب أماكن المقصورة باستثناء عجلة القيادة والأبواب.

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