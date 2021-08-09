تراند الفن: محمد كيلاني يطرح برومو أغنيته الجديدة “القلب الأبيض”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان محمد كيلاني برومو أحدث أغانيه “القلب الأبيض”، والمقرر طرحها خلال أيام.

ونشر محمد كيلاني برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، وعلق: “اشتركوا دلوقتي في قناتي الرسمية علي يوتيوب عشان تسمعوا أغنيتي القلب الأبيض أول ما تنزل”.

وتقول كلمات الأغنية من خلال البرومو: “الله الله الله أيوة أظهر كده يالا وبان، شوف شوف القلب الأبيض، هتنطق فيه الألوان”.

ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد كيلاني عن زواجه للمرة الثانية، إذ قام بتغيير حالته الإجتماعية عبر حسابه على فيسبوك إلى متزوج .

واحتفل كيلاني، بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعيدا عن الصحافة والإعلام.

وحضر حفل الزفاف، عدد من الأهل والأقارب وأصدقاء العروسين.