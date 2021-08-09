تراند الفن: “400 ألف دولار تفصل جالاتا سراي “.. مصراوي يكشف مطالب الأهلي المالية للتخلي عن ديانج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب – رمضان حسن: قال مصدر لمصراوي إن الأهلي وضع 8 ملايين دولار شرطاً للتخلي عن نجمه المالي إلي آليو ديانج إلى نادي جالاتا سراي التركي. ويسعى جالاتا سراي ضم نجم الأهلي المالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه رفقة النادي الأحمر منذ الانتقال إليه من نادي مولودية الجزائر . وبحسب صحيفة “ajansspor” التركية، فإن النادي التركي كان قد قدم عرضاً للأهلي، لضم ديانج بمبلغ 5.5 مليون يورو (6.4 مليون دولار) ويعتزم نقديم عرض أخير بقيمة 6.5 مليون يورو (7.6 مليون دولار) . وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن إدارة جالاتا سراي لم تغلق الباب حتي الآن ومازالت المفاوضات جارية مع الأهلي لإقناعه بتخفيض شروطه المادية. وصرح مصدر مسئول في الأهلي في وقت سابق أن النادي الأحمر يريد وضع بند بشأن أحقيته في 20% من إعادة بيعه بعد الموسم الأول، و15% في أي موسم بعد ذلك. وتعاقد الأهلي مع ديانج في يوليو 2019 من نادي المولودية مقابل مليون و100 ألف دولار و 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب لنادي آخر إلي النادي الجزائري وقام النادي الأحمر بتجديد عقد صاحب الـ23 عاما في يناير الماضي ليستمر مع النادي حتى 2026.. ولعب ديانج – 23 عام – مع الأهلي 86 مباراة سجل فيهم 3 أهداف وصنع 7 وتوج بخمسة بطولات .

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