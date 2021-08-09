تراند الفن: إحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة بالسلام للجنايات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بإحالة شخصين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بمدينة السلام. وأقر المتهمان بتعديهما على المجني عليها بآلة حادة وذلك بعد مشاجرات كثيرة نشبت بينهم بسبب إلقائها كمية كبيرة من المياه على سلالم العقار دون مراعاة للسكان، ما تسببت في كسر ساق أحد الأطفال. وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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