تراند الفن: حبس المتهم بقتل ابنته في أوسيم بعد خلافات مع زوجته

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنته الطفلة خنقًا في الوراق بعد خلافات متكررة مع زوجته.

وناظر فريق من النيابة العامة جثة الطفلة، وتسلمت تقرير مفتش الصحة حول الوفاة الذي أشار إلى وجود شبهة عنف جنائي أدى إلى مقتل الطفلة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل طفلة رضيعة على يد والدها في أوسيم، أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما، وعقب تشاجره مع زوجته، قتل ابنته خنقًا.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال زوجته، التي كشفت تفاصيل الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال آخرين من أفراد أسرته.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغًا يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عام ونصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، أن والدها “عاطل”، وراء ارتكاب الجريمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أنهى حياتها خنقًا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.